Giulia Salemi Ho sbagliato tutto | moda e shopping in gravidanza gli errori da non fare!

(Di martedì 23 luglio 2024) Glida nondurante i primi mesi disecondoe Pierpaolo Pretelli sono in attesa del loro primo figlio. A rivelarlo è la stessa coppia che su Instagram pubblica alcuni scatti del pancino di. Poi, a seguire, alcune storie e qualche dettaglio circa i suoi recenti acquisti.rivela infatti di aver fattodurante il secondo mese diselezionando capi che credeva potessero essere adatti alla nuova fisicità. Un mese dopo l’influencer si rende invece conto che tutti i capi acquistati non le entrano più e che tra la selezione solo un abito potrebbe essere ancora indossato.aggiunge che Pierpaolo le aveva raccomandato di non acquistare nulla perché avrebbe preso chili, ma lei non ha voluto ascoltarlo.