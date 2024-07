Forza Italia recupera un seggio alla Camera dopo il riconteggio | entra Gentile jr esce Scutellà 5S

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 23 luglio 2024)unai danni del Movimento Cinquestelle. La giunta per le elezioni di Montecitorio ha terminato il lavoro deldelle schede per il collegiole di Cosenza, che fu vinto da Annalaura Orrico dei Cinquestelle contro Andrea. Con il, il forzista hato settecento voti chiudendo a poco più di duecento di vantaggio. Ma non sarà la Orrico ad uscire: ripescata nel proporzionale la coordinatrice regionale dei pentastellati rimarrà a Montecitorio, mentre dovrà lasciare lo scranno, Elisa. Il caso Cosenza e la sconfitta diAlle elezioni politiche del 2022 in Calabria il centrodestra vinse otto collegi su nove trae Senato perdendo a sorpresa solo quello di Cosenza. Andrea, figlio di Tonino, senatore per 17 anni diprima e Ncd, perse per circa 483 voti.