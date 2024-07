F1 Alpine userà i motori Mercedes dal 2025!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 23 luglio 2024) L’F1 Team si prepara a una svolta significativa: daladotterà i, rinunciando così alla power unit Renault L’sta per firmare un accordo storico con la, abbandonando la propria power unit per diventare un team cliente a partire dal, adottando proprio idella “Stella”. Flavio Briatore, figura chiave del team, ha deciso di rinunciare aiRenault di Viry Chatillon per passare alle power unit, adottando anche il retrotreno di Brackley, incluse trasmissioni e sospensioni posteriori. Questa mossa non solo rappresenta una svolta significativa per la struttura del team, ma potrebbe anche aiutare a snellire gli organici di, riducendo il personale necessario per la produzione interna delle componenti. L’obiettivo è emulare la strategia di Williams, Haas e Racing Bulls, che hanno una struttura differente.