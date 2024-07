Ex Whirlpool Granisso | Progetto Italian Green Factory avanti rispettando step prefissati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Napoli, 23 lug. (Labitalia) - "Ilper la reindustrializzazione dell'area exdi Napoli sta andandoglinonostante la sua grande complessità. Ricordiamo tra gli obiettivi raggiunti dalla newco nata nel luglio 2023; l'aver riassunto i circa trecento operai in forza alla vecchia multinazionale americana; aver predisposto un piano di formazione che consentirà loro di lavorare nella filiera delle rinnovabili; l'avvio dei lavori di demolizione dei vecchi opifici, gravati dalla presenza di amianto, in fase di rimozione; l'acquisto dell'immobile nell'area Stellantis a Pomigliano D'Arco per accelerare l'avvio delle produzioni in attesa che la nuova fabbricasia ultimata".