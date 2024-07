Entrano in un camper e rubano soldi e carte | denunciate due donne in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 luglio 2024) La disavventura di una coppia di turisti stranieri, un inglese e sua moglie tedesca, si è conclusa con la denuncia di due giovani ladre seriali. Le due ragazze, poco più che ventenni, sono state individuate dagli agenti della Polizia Locale dial termine di un’indagine rapida. Il furto e l’indagine Durante una vacanza sul lungomare di, i turisti avevano parcheggiato il loroin via Capraia per trascorrere qualche ora in spiaggia. Al loro ritorno, hanno trovato ila soqquadro: i ladri avevano scassinato una cassaforte all’interno del veicolo, rubando denaro contante (più di tremila sterline) edi credito. Gli agenti della Polizia Locale di, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza.