Crolla un ballatoio a Scampia Due morti e 13 feriti gravi

(Di martedì 23 luglio 2024) AGI - E' di duee 13, di cui 7 minori, alcuni dei quali in condizioni serie, il bilancio del crollo delnella Vela Celeste nel quartiere dia Napoli, avvenuto intorno alle 22,30 di ieri. Sono i dati forniti dalla prefettura di Napoli. I vigili del fuoco avrebbero escluso che ci siano ancora persone sotto le macerie. A cedere è stato undel terzo piano, che ha coinvolto nella caduta i ballatoi del secondo e del primo piano. I vigili del fuoco hanno concluso l'evacuazione con l'autoscala dei piani alti e, insieme alla polizia, hanno condotto i rilievi sul posto. Subito dopo il crollo molta gente impaurita si è riversata in strada. La Procura della Repubblica di Napoli aprirà un'indagine sulle cause del crollo. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione in Prefettura a Napoli per il coordinamento dei soccorsi.