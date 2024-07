Countdown per le vacanze in aula | l’annuncio di Ciriani e le notti in bianco

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 23 luglio 2024) Il Parlamento alle prese con i vari decreti da convertire entro tre settimane, il ministro Lucaannuncia l’a ferragosto. Con tre settimane rimaste prima della pausa estiva, il Parlamento ha ancora sette decreti da convertire per evitarne la decadenza. “Abbiamo molto lavoro da fare,” ha dichiarato al “Messaggero” Luca, ministro per i Rapporti con il Parlamento. “Fino a due settimane fa, i decreti erano quasi dieci, ma abbiamo già convertito quelli relativi ad Agricoltura e Coesione. Le tappe forzate per convertire i sette decreti legge Notizie.com fonte foto Ansa Questa settimana, puntiamo a finalizzare tre provvedimenti: quello sulle liste d’attesa, quello sulla casa del ministro Salvini, e quello che riguarda sia Sport che Istruzione, con due già approvati dalla Camera e uno dal Senato.