Corsa contro il tempo per adeguare lo stadio Via al restyling per un manto erboso da serie B

(Di martedì 23 luglio 2024) Avanti tutta perlodei Marmi agli standard dellaB. La burocrazia di certo non aiuta ma l’amministrazione comunale sta facendo di tutto per accelerare gli adeguamenti. Di questi giorni l’approvazione del progetto esecutivo per rifare il prato in erba sintetica del campo. Ilè già dotato del certificato ‘Fifa quality pro’, ma vista la vicina scadenza della certificazione fissata per dicembre, si sta provvedendo a rinnovare la certificazione rifacendolo di sana pianta. Un progetto da oltre 511mila euro di cui si occuperà l’architetto romano Filippo Fanella. A lui è stato affidato il compito della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delin erba sintetica. Adesso partirà la gara per aggiudicare fisicamente i lavori.