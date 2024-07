Chieti affronta caldo e crisi idrica | spesa e farmaci a domicilio per i cittadini

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 23 luglio 2024)- L'amministrazione comunale diha lanciato due nuovi servizi di supporto per far fronte alle emergenze causate dalestremo e dallache stanno colpendo la città. A partire da oggi, ipotranno usufruire del servizio di consegna adi generi alimentari e, un'iniziativa rivolta in particolare alle persone anziane e fragili. Il servizio, operativo fino al superamento delle attuali criticità, è gestito dalle associazioni di protezione civile comunale, che si occuperanno di organizzare le consegne durante tutta la giornata. Le difficoltà idriche hanno costretto il Comune a installare due cisterne di acqua potabile a disposizione della popolazione. Una è situata nel parcheggio del terminal bus, mentre l'altra si trova presso l'edificio del mercato coperto diScalo.