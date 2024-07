Canta e non rompere i cog*** Sei un caz*** | Emma Marrone demolisce il fesso | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024)non è soltanto una bravautrice italiana. Lante è anche una nota attivista, spesso legata a messaggi dal forte contenuto sociale e politico. Soprattutto sul tema dell'omofobia. E non le ha mandate a dire. L'ultimo episodio in tal senso è andato in scena sui social, dopo un messaggio lanciato dall'artista dal palco di un suo concerto.ha infatti preso posizione esprimendo solidarietà nei confronti dei ragazzi pestati violentemente a Roma nei giorni scorsi. "Voglio spendere due parole per quel video orrendo che sta girando in questi giorni di quella coppia di ragazzi presi a cinghiate, a pugni, a calci - ha detto lante -. Perché questo è un Paese che ancora non riconosce dei diritti. E se questi ragazzi fossero i vostri figli?".