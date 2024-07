Bugatti Bolide | al via i test su pista dell’hypercar presto disponibile

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 23 luglio 2024) La, la creazione più estrema della casa automobilistica francese, è ormai prossima alla consegna ai suoi fortunati proprietari Come annunciato recentemente su Instagram da, sono ufficialmente iniziati isudei primi esemplari di serie. Questo annuncio ha acceso l’entusiasmo degli appassionati di motori di tutto il mondo, impazienti di vedere in azione questo capolavoro dell’ingegneria automobilistica. Per garantire la massima qualità e prestazioni,ha sottoposto laa rigorosi, anche in condizioni di pioggia e asfalto umido. Ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari, assicurando che i clienti possano vivere un’esperienza di guida senza eguali. La, infatti, è progettata per essere utilizzata esclusivamente in, dove può esprimere al meglio i suoi oltre 4 milioni di euro di valore.