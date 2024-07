Blacks ecco il serbo Dincic | Faenza è la piazza adatta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Imuovono la torre. L’alapivot serba Nemanjaè un nuovo giocatore dei Raggisolaris, ottimo profilo che forma con Mitchell Poletti e Giovanni Poggi un terzetto di lunghi dalle caratteristiche tecniche differenti e che permetterà a Garelli di presentare molte tipologie differenti di quintetto., classe 1998, è reduce dalla stagione alla Virtus Cassino in B Nazionale chiusa con 14.4 punti e 6.8 rimbalzi di media in campionato e con 16.3 punti e 11.3 rimbalzi nei play out, dove ha confermato tutte le sue qualità tecniche e fisiche (è alto 201 cm) che ha mostrato in Italia in oltre dieci anni in A2 e in B.è infatti arrivato nel nostro paese nel 2015 chiamato dall’Assigeco Piacenza, iniziando un importante percorso che lo ha anche portato alla formazione cestistica italiana, vestendo le canotte di Napoli, Scafati, Chieti, Ruvo di Puglia e Roseto..