Arrivabene | Marchionne era durissimo ma lui decideva veramente Mi ha insegnato molto

(Di martedì 23 luglio 2024) Il Corriere della Sera intervista Maurizioex team principal della Ferrari, ex ad della Juve, una lunga carriera alla Philip Morris. Com’era lavorare con? «Un pilota militare ha descritto così il decollo dalla portaerei: “Fare l’amore e sbattere contro un muro a 150 all’ora, tutto insieme”. Era così, emozioni forti. Ma con il passare degli anni ti rendi conto di essere stato accanto a un grande uomo. Aveva un caratterema mi hae lasciato». Cosa vuol dire «»? «Pretendeva tantissimo da se stesso e dagli altri. Era normale ricevere telefonate alle 2 o alle 4 del mattino, magari lui era negli Usa, a me non cambiavaessendo abituato a dormire poco. Ho imparato a capirlo con il tempo, lui. Oggi invece vedo tanti manager di alto livello che hanno difficoltà a scegliere e non si assumono rischi.