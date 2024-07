WWE | MVP risponde ai rumors sul suo possibile addio

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nella tarda serata di ieri, sulle varie piattaforme social è emerso che MVP, insieme Bobby Lashley e Tamina, è stato rimosso dal Roster della WWE. MVP ha sfruttato queste voci per lanciare un messaggio sul suo profilo Instagram, nel quale si ritrae in compagnia del figlio mentre assistono ai Fury Fighting Championship in Houston, dove esprime la sua gratitudine e il suo fiducia nelle persone che gli hanno scritto. “Mi sento bene e sono ottimista. Vi voglio bene. Non preoccupatevi per me, sto bene“ Ha inoltre aggiunto sul suo profilo Twitter un post con l’emoji del saluto, un indizio in più, ma ancora nessuna conferma diretta da parte sua.