TS – mentre Yildiz è a Jesolo Giuntoli punta un altro turco del 2005

La Juventus avrebbe messo nel mirino Berkay Yilmaz del Friburgo, giovane calciatore che si sta mettendo in mostra agli Europei U19. Il club bianconero sarebbe intenzionato a muoversi per il, anche se la società tedesca sembrare molto sul terzino per il futuro. Berkay Yilmaz è un prospetto molto interessante.e classe, proprio come lo juventino, è un terzino sinistro che può giocare anche come esterno mancino a centrocampo e che ha il contratto in scadenza a giugno 2025 con il Friburgo. Nell'ultima stagione ha collezionato 13 presenze con la seconda squadra dei tedeschi in 3.Liga (terza divisione in Germania), segnando un gol e fornendo ben 5 assist.