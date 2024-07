Traffico Roma del 22-07-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto trafficato il tratto Urbano della A24-l’aquila-teramo con code tra Viale Palmiro Togliatti e Tor Cervara in uscita dase stato anche un incidentein coda anche sulla Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia in direzione ostia per un incidente in via Prenestina all’incrocio con Viale della Serenissima le linee tram 5 14:19 sono limitate a Largo Preneste attivo un servizio bus navetta per lavori sulla tangenziale est dalle 23 di domani martedì 23 luglio e fino al 19 agosto resterà chiuso in modalità continuativa il tratto della sopraelevata tra viale Castrense è San Lorenzo Maggiore informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.