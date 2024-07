Traffico Roma del 22-07-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2024) LuceverdeBen ritrovatiin aumento sulle consolari verso il centro della capitale code su via Flaminia dal Grande Raccordo Anulare a via dei Due Ponti anche per un incidente precedente e file sulla cassa visto da Castel de’ ceveri al graffio su via Salaria da via di Villa Spada la tangenziale este code sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare da via di Settebagni alla Tiburtina e dalla Casilina l’abbia in esterna rallentamenti e code dalla Salaria la Cassia da via Trionfale Ottavia via di Casal Lumbroso e tra le uscite Ardeatine Tiburtina sul viadotto della Magliana abbiamo file da via del Cappellaccio a via Laurentina altre cose sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara sia verso la tangenziale est sia in direzione del Grappa rallentamenti cuore su via Pontina da Pomezia a Spinaceto verso l’Eur nel quadrante Sud piùsu via Ostiense da via ...