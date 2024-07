Tilt informatico globale Microsoft rilascia uno strumento per aiutare il ripristino dei pc colpiti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 luglio 2024 – L'azienda di cybersicurezza CrowdStrike ha fatto sapere che ha ripreso a funzionare "un numero significativo" di dispositividaldi venerdì scorso. Una sorta di blackout che – secondo le stime – ha colpito 8,5 milioni di device. Inoltre, scrive il Guardian, la stessa società americana sarebbe vicina all'implementazione di una soluzione automatica per ripristinare sistemi online. Dopo l'interruzioneavvenuta il 19 luglio scorso per aggiornamento di un software, la società ha infattito una soluzione tampone che non è automatica ma deve essere eseguita manualmente macchina per macchina. Secondo la testata inglese, il ministro degli Interni australiano, Clare O'Neil, ha avuto contatti con CrowdStrike che ha rassicurato su questa soluzione.