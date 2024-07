Superbike | Ducati in difficoltà? Colpa del cambio di regole

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) La lotta per il titolo è certamente aperta, ma Alvaro Bautista sembra essere davvero in estremain questo momento storico del Mondiale 2024 della. Lo spagnolo, e tutta lapiù in generale, dovranno inseguire la veemenza messa in pista da Toprak Razgatlioglu e dalla BMW, un binomio che nelle ultime uscite è riuscito ad arrampicarsi in vetta alla classifica. Ma qual è il problema che sta patendo in questo momento il box di Borgo Panigale? Ildivoluto da Dorna ha certamente cambiato le carte in tavola, con il campione del mondo della SBK che è stato “penalizzato” e zavorrato.