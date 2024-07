Scherma a Parigi 2024 la Francia sogna l’en plein Serve l’oro nella sciabola femminile Per l’Italia due lacune da colmare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) La scorsa settimana è stato spiegato perché una medaglia d’oro dellanel settorerappresenterebbe un conseguimento senza precedenti. Se questa, eventuale, affermazione dovesse concretizzarsi(dove Sara Balzer è la numero 1 del ranking mondiale e les Bleues sono le favorite assolute), si verificherebbe un doppio accadimento epocale. Laha infatti già vinto in cinque dei sei ambiti in cui è possibile imporsi, avendo ottenuto almeno un successo a Cinque cerchi in tutte le armi della sfera maschile, nonché nel fioretto espada dell’altra metà del cielo. All’appello manca, appunto, solo lariservata alle donne. Anne-Lise Touya, una delle più granditrici di inizio XXI secolo, si è fregiata di 2 ori mondiali (2001, 2005) senza però mai calcare il podio olimpico.