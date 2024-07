Sbaffo c’è la conferma Sarà il raccordo col vivaio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) E’ finita come doveva finire, ossia con la firma del rinnovo contrattuale che legherà, anche per la prossima stagione, Alessandroalla Recanatese. Le traversie che hanno accompagnato queste settimane le abbiamo ampiamente raccontate ma ai sostenitori giallorossi che tra l’altro hanno recitato un ruolo non secondario in questa vicenda, interessa solo ed esclusivamente la permanenza del Capitano che non solo ha evidenti motivazioni tecniche (il giocatore per la serie D rappresenta un extralusso) ma anche un forte valore simbolico e di prospettiva. Sulle molteplici e prestigiose conferme della rosa ha probabilmente ragione Ferrante che saggiamente ha rimarcato come, per tutti, debba trattarsi di una vera ri-partenza che riguarda principalmente le colonne della squadra che debbono interpretare il prossimo campionato come se fossero arrivate or ora.