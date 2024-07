Rugby a 7 Olimpiadi Parigi 2024 | le favorite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Prenderà il via in anticipo rispetto al programma ufficiale il torneo maschile dela 7 alledi. Dal 24 al 27 luglio, infatti, scenderanno in campo gli uomini della palla ovale, mentre dal 28 al 30 luglio sarà la volta del torneo femminile. A difendere il titolo olimpico saranno tra gli uomini le Fiji e tra le donne la Nuova Zelanda. Ma quali sono leper la medaglia d’oro? Nel torneo maschile, ovviamente, le Fiji sono la squadra da battere dopo i due ori conquistati a Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2021. Ma i figiani arrivano da una stagione con pochi acuti e sono tante le formazioni che possono puntare alla vittoria finale. A partire dall’Argentina, che ha dominato la stagione del Svns, conquistando tre vittorie di tappa.