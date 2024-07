Pronostico in pillole | Santos vs Coritiba – 23 07 24

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 22 luglio 2024) Breaking: Concorrenza: Serie B brasiliana Mercato: Vittoria delProbabilità: 7/10 @ 1xBet Due squadre che si trovano a sfidarsi ai lati opposti della classifica della Serie B: ilaccoglierà ilal Vila Belmiro nelle prime ore di martedì. A partire dai padroni di casa, mentre ilpotrebbe aver perso il suo status di Serie A la scorsa stagione, i Peixe hanno puntato saldamente gli occhi su un ritorno immediato nella massima serie. Mentre alcuni nel campo di Fabio Carille potrebbero essere stati frustrati durante il fine settimana, dovendo accontentarsi di un pareggio per 1-1 in trasferta a Vila Nova, l’ex allenatore del Corinthians ha visto la sua squadra raccogliere 10 punti dalle precedenti quattro apparizioni in Serie B.