Occhio Napoli Giuntoli punta un calciatore azzurro | può andare alla Juve

(Di lunedì 22 luglio 2024) Cessione in vista in casa: ilpuò passare concretamententus, i possibili scenari. Il calciomercato delnon accenna a fermarsi e in entrata e in uscita: il club campano ha voglia di tornare grande e il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a concretizzare il desiderio di Aurelio De Laurentiis. Per ora gli acquisti sono stati incentrati sul miglioramento della difesa grazie agli arrivi di Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno. Anche sull’out di sinistra la squadra partenopea si è rinforzata con l’approdo di Leonardo Spinazzola che nelle prime due amichevoli con Antonio Conteguida del, ha siglato due reti. Gli azzurri sono pronti, però, anche a rinunciare ad alcuni giocatori considerati dall’allenatore esuberi e non funzionali al suo gioco.