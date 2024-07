Non esistono razze umane ma gradienti genici che variano Eccone un esempio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Abbiamo visto in un post precedente che dal punto di vista genetico i gruppi umani differiscono molto di più al loro interno che tra loro; ciononostante alcuni gruppi sono tra loro più simili di altri: maggiore distanza geografica si associa, in genere, a minore scambio di geni attraverso matrimoni misti, e maggiore differenza genetica. Possiamo isolare gruppi geograficamente distanti e considerarlidiverse? Cioè possiamo limitare il nostro confronto, ada italiani e cinesi? Ancora una volta no, e non solo per la ragione, già considerata, della grande variabilità genetica interna ai gruppi, ma anche perché i gruppi vicini sfumano gli uni negli altri creando un gradiente di variabilità genetica.