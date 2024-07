Non è la Rai un’ex protagonista svela | Ho rifiutato un appuntamento con Brad Pitt pensavo fosse troppo per me Naomi Campbell? Mi ha corcato di botte!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sebbene siano passati ormai 29 anni dall’ultima puntata di Non è la Rai, gran parte delle protagoniste dello storico programma di Gianni Boncompagni continua a essere sulla cresta dei giornali. Le ragazze di Non è la Rai hanno indubbiamente lasciato il segno nell’immaginario collettivo dei figli degli anni ’90, tant’è che sui social le pagine fan dedicate alle loro beniamine sono ancora piuttosto attive e anche aggiornate. Il programma, al di là del fatto che sia stato il primo a vedersi affibbiare l’etichetta di “trash”, ha lanciato, tralasciando le soubrette, le Vippone e via dicendo, fior di attrici come Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Lucia Ocone, Ambra Angiolini, Romina Mondello e Yvonne Sciò.