LIVE Sonego-Poljicak 6-2 1-1 ATP Umag 2024 in DIRETTA | l’azzurro incassa un comodo 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-NAVONE 15-0 Prima vincente del croato. 1-1 A zero. 40-0 Largo il dritto in costruzione di. 30-0 Perfetta smorzata del torinese. 15-0 Slice vincente di. 0-1 Parte ancora bene il croato. 40-15 Bella chiusura con la volèe di rovescio di30-15 Largo lo sventaglio del. 15-15 Lungo però il rovescio in palleggio. 15-0 Prima vincente di6-2! Chiude con un gran dritto lungolinea vincente il game e il set d’apertura il torinese. 40-15 Risposta incisiva di dritto a tutto braccio del croato. 40-0 Smorzata vincente. 30-0 Con la prima. 15-0 Sbaglia unsmash. 5-2 Tiene il ritmo alto con il drittoe brekka ancora! 30-40 La risposta di dritto stretta e carica didiventa vincente! Palla break per chiudere il set.