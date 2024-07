Le politiche delle banche centrali e i listini borsistici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) UNO DEGLI ELEMENTI più importanti per valutare quanto sia conveniente o meno investire nelle borse è il tasso di interesse del benchmark di riferimento. Un tasso di interesse particolarmente basso non offre molte alternative a un investimento nel mercato azionario, che risulterà meno caro anche a parità di valutazione. Durante il periodo di rendimenti negativi, questo ha dato origine all’acronimo Tina (There Is No Alternative) e quindi diversi investitori hanno cercato il rendimento allungando le scadenze nei titoli obbligazionari e investendo sulla borsa per il resto del loro portafoglio.