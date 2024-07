Jacopo trasforma i kiwi in creme di bellezza | È la mia rigenerazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) di Gaia Papi "Il settore agricolo è diventato punto di riferimento importante per le nuove generazioni. Le imprese giovani hanno rivoluzionato il mestiere dell’agricoltore impegnandosi in attività multifunzionali": lo ha detto il direttore di Coldiretti Arezzo, Raffello Betti in occasione di Agri Young. Tante le storie di successo raccontate in quell’occasione. Come quella diTrasolini, 30 anni . E’ suo l’oscar green della Coldiretti, i premi ai giovani che fanno innovazione con idee che salvano il clima, rivoluzionano i consumi, creano lavoro e riportano sulle tavole specialità quasi estinte., produttore di, ha creato una linea di cosmetici recuperando i frutti troppo piccoli per essere immessi sul mercato, in un’ottica di economia circolare.