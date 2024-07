Il Napoli della scorsa stagione | parlano Giuffredi e Anellucci…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 22 luglio 2024) Mario, agente di alcuni calciatori del, ha tenuto una conferenza stampa al Gold Tower Lifestyle Hotel di. Di seguito le sue parole. “Voglio fare chiarezza per i tifosi. Voglio che si abbia una idea chiara di Giovanni Di Lorenzo che non sia annebbiata da quanto accaduto. Vogliamo solo affrontare il cammino del campionato in serenità, senza che si ritorni su questa vicenda”., dopo lo scudetto “E’ stato un campionato difficile, dopo la vittoria dello scudetto Giovanni si è ritrovato con più cambi allenatori, un cambio dirigenziale perchè è andato via Giuntoli, soprattutto c’è stato un cambiamento del modus operandi con un presidente molto più presente nella vitasocietà”. Con il passare del tempo Nessuno si aspettava di arrivare al decimo posto, nessuno pensava da giocatore di dover affrontare un campionato così difficile.