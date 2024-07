F1 Verstappen ai ferri corti con la Red Bull Da sei un bambino all’ipotesi Mercedes sempre più forte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sembra incredibile parlare di un momento difficile per Max, attualmente in testa alla classifica del Mondiale piloti di F1 con 76 punti di margine su Lando Norris dopo che sono stati affrontati tredici appuntamenti. Tuttavia, il quinto posto dell’Hungaroring e l’ascesa della McLaren, in particolare, preoccupano Max che si sarebbe aspettato molto di più. Per questo week end, infatti, la scuderia di Milton Keynes ha introdotto una serie di aggiornamenti e si pensava che il beneficio in termini di performance fosse maggiore. Così non è stato e, anche per gli episodi nel corso della gara magiara, ha manifestato un certo nervosismo, accusando sovente la squadra di non aver agito per meglio e nel suo interesse.