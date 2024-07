F1 capolinea per Sergio Perez in Red Bull? Christian Horner ha perso la pazienza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) La sensazione più che concreta è cherischi il licenziamento in Red. Il messicano pensava e sperava di essersi messo a riparo da qualunque problema dopo il rinnovo di contratto con la scuderia di Milton Keynes, ma i suoi risultati scadenti stanno creando non pochi problemi al team anglo-austriaco, in considerazione anche del fatto che il solo Max Verstappen non possa bastare se si vuol puntare soprattutto al titolo costruttori. L’ascesa della McLaren è una realtà e quindi quanto accaduto anche nell’ultimo GP d’Ungheria, con l’errore nel corso delle qualifiche e il settimo posto conclusivo non possono essere sufficienti: “Sono stato molto paziente nei suoi confronti, ma questa era l’ultima cosa di cui lui e la squadra avevano bisogno. Non possiamo continuare con una sola punta“, ha detto il Team Principal,, ai media presenti all’Hungaroring.