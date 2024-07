Due settimane di cali alla pompa Ma c' è una sorpresa sui prezzi della benzina

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sono quasi due leconsecutive di calo per idei carburanti, pur con una dinamica tutt'altro che travolgente: rispetto a duefa le medie nazionali deipraticatisono scese di 1,3 centesimi per quanto riguarda lae di 1,5 centesimi per il diesel. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,863 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,868, pompe bianche 1,851), diesel self service a 1,745 euro/litro (-3, compagnie 1,751, pompe bianche 1,733).servito a 2,006 euro/litro (-3, compagnie 2,049, pompe bianche 1,921), diesel servito a 1,890 euro/litro (-3, compagnie 1,933, pompe bianche 1,803).