Caro Ferdy Wild quanta banalità nella retorica dell' uovo autoprodotto Replica all' agriturismo amato da Chiara Ferragni

(Di lunedì 22 luglio 2024) In un video su Instagram Nicolò Quarteroni, il giovane titolare di(l'del Bergamascoda) invita tutti i cittadini (tutti!) ad autoprodursi l'ovetto quotidiano e le verdurine'orto: come una volta facevano tutte le famiglie. Che poi tutte non erano davvero, tanto che lui stesso butta là una stima del 50 per cento. Lo slogan: l'agricoltura del futuro è l'autoproduzione. Sarà Nicolò Quarteroni nel video sull'autoproduzione di uova La maggior partea popolazione vive in città e condomini «Negli anni siamo cresciuti tanto sia a livello di ristorazione sia in generale nel campo'ospitalità - racconta Nicolò Quarteroni, il figlio di(al secolo Ferdinando: pastore e fondatore'azienda) in una intervista - Chi viene a trovarci lo fa per una fuga dalla città senza andare troppo lontano».