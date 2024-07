Calendario calcio femminile Olimpiadi Parigi 2024 | orari giornalieri tv streaming programma di tutte le partite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dal 25 luglio al 10 agosto, il torneo olimpico diregalerà emozioni. La competizione a Cinque Cerchi vedrà al via 12 squadre, suddivise in tre gruppi da quattro. Le prime due classificate approderanno alla fase a eliminazione diretta (quarti di finale, semifinali e finali). Vi saranno ai nastri di partenza la Francia, in rappresentanza del Paese ospitante, gli Stati Uniti, il Brasile, la Colombia, il Canada, la Nuova Zelanda, la Spagna, la Germania, l’Australia, il Giappone, la Nigeria e il Zambia.