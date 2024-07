Calciomercato Catanzaro il centrocampista arriva dalla Roma | lo manda De Rossi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ildi Fabio Caserta inizia a prendere sempre più forma. Il club giallorosso continua a programmare il futuro dopo il ribaltone in panchina con l’addio del tecnico Vivarini. La situazione è ancora in alto mare e l’obiettivo per la pma stagione in Serie B non è chiaro. Il club è in chiusura per l’arrivo di un rinforzo di: ilha definito nelle ultime ore l’arrivo di Riccardo Pagano, 19enne. Il tecnico Daniele Depunta tantissimo sul calciatore ma ha deciso dirlo in prestito per maturare esperienza.