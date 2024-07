Biopharma la sfida dei plasmaderivati raccontata da Ugo Di Francesco

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 22 luglio 2024) Kedrion, azienda italiana con sede in Toscana, vanta una presenza commerciale in 100 Paesi e oltre 2.700 dipendenti nel mondo. Quinto player globale nel settore deie primo in Italia, la sua missione principale è prendersi cura delle persone, prevenendo patologie rare debilitanti attraverso la raccolta e il frazionamento del plasma, con l’obiettivo di produrre e distribuire farmaciin tutto il mondo. Un ulteriore obiettivo dell’azienda è lo sviluppo di nuovi farmaci attraverso le tecnologie innovative. Ne abbiamo parlato con Ugo Di, ceo di Kedrion. Voi producete in primo luogo. A cosa servono e su che tipo di patologie intervengono? I, o medicinali, non derivano da processi chimici o biotecnologici, ma dal plasma umano, una componente del sangue donata volontariamente.