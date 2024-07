Biden fine della corsa E adesso? L’analisi e gli scenari

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 22 luglio 2024) Disclaimer: questo è un articolo di opinione che riflette l’idea personale dell’autore e che non ha subito alcuna revisione o modifica da parte di Termometro Politico. Tanto tuonò che piovve. Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ufficializza il suo ritiro dallaalla Casa Bianca. Il colpo definitivo è arrivato, probabilmente, da quello che ha mancato, per un soffio, il candidato repubblicano Donald J. Trump. E se il tycoon sembra sempre più lanciato verso la presidenza (ciò che non ti uccide ti fortifica), per sleepy Joe (così soprannominato dai suoi avversari) si era fatta notte fonda. Il presidente degli USA fa così un giusto, doveroso passo indietro, che probabilmente non cambierà l’esitocompetizione elettorale ma che ravviva un minimo le speranze dei democratici.