WTA Budapest Diana Shnaider fa suo il terzo titolo stagionale | battuta Sasnovich

(Di domenica 21 luglio 2024)persulla terra di. La tennista russa ha la meglio su Aliaksandranel torneo ungherese aggiudicandosi così l’edizione numero 22 della storia: un doppio 6-4 con cui migliora la propria classifica, risultando da domani la nuova numero 23 al mondo. Una partita dall’andamento quantomeno irregolare. Poiché il servizio è tutto tranne che un fattore già nel primo set: basti pensare che ci sono cinque break nei primi sei giochi, con la russa che si ritrova a condurre sul 5-2. La prima volta in cui va a servire per il set scivola di nuovo perdendo laa zero, ma si rifà ampiamente nel decimo game alset point. Le cose non cambiano nel secondo set, in cui il servizio diventa solo leggermente più affidabile.