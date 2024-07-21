Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 16:30 (Di domenica 21 luglio 2024) Viabilità 13 Viabilità 21 LUGLIO 2024 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA SR313 DI PASSO CORESE DOVE PER INCIDENTE è CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 5+000, TRA CASALI E PONTE D’ARMI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione PER I CANTIERI RICORDIAMO CHE SULLA SS1 AURELIA: PROROGATI FINO AL 2 AGOSTO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DAL KM 15+200 AL KM 14+200 IN DIREZIONE Roma E DAL KM 13+600 AL KM 14+600 IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; NELLA FASCIA ORARIA DALLE 21:00 ALLE 06:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, DISPOSTA LA CHIUSURA AL TRAFFICO IN FUNZIONE DELLE LAVORAZIONI DI UNA SOLA CORSIA DESTINATA AL TRAFFICO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA AV Roma NAPOLI CIRCOLazioNE RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CASORIA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 15:30 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA SR313 DI PASSO CORESE DOVE PER INCIDENTE è CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 5+000, TRA CASALI E PONTE D’ARMI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE PER I CANTIERI RICORDIAMO CHE SULLA SS1 AURELIA: PROROGATI FINO AL 2 AGOSTO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DAL KM 15+200 AL KM 14+200 IN DIREZIONE ROMA E DAL KM 13+600 AL KM 14+600 IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; NELLA FASCIA ORARIA DALLE 21:00 ALLE 06:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, DISPOSTA LA CHIUSURA AL TRAFFICO IN FUNZIONE DELLE LAVORAZIONI DI UNA SOLA CORSIA DESTINATA AL TRAFFICO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA AV ROMA NAPOLI CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CASORIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 13:30 - FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. AD ARTENA, PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SANTA MARIA MADDALENA A PARTIRE DALLE ORE 17. PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA. A BRACCIANO, ULTIMO GIORNO DI “ARTI E MESTIERI”, UNA SERIE DI EVENTI DEDICATI ALLA CELEBRAZIONE DELLE TRADIZIONI ARTIGIANALI E CULTURALI DEL MEDIOEVO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 12:30 - Servizio fornito da Astral. ALTRO INCIDENTE SULLA VIA DEI RUTULI, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’INCROCIO DELLA VIA PONTINA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO A POMEZIA, TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’INCROCIO CON LA PONTINA. PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA. romadailynews
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