Tre detenuti evasi dal carcere minorile di Casal del Marmo

(Di domenica 21 luglio 2024) Triplaone aldidel: tre giovanissimidi origine tunisina, un 15enne e due 17enni, sono riusciti a scavalcare il muro di cinta e a far perdere le proprie tracce. La domenica si è conclusa con un episodio clamoroso che ha visto le forze dell’ordine mobilitarsi immediatamente per cercare di rintracciare i fuggitivi. L’one è avvenuta intorno alle 19 di ieri, quando i tre ragazzi stavano giocando a calcio nel cortile del penitenziario. Durante il gioco, è scoppiata una rissa, un momento di caos che i tre hanno sfruttato per eludere la sorveglianza dei secondini e scappare. Testimoni presenti hanno confermato questa dinamica. L’istituto è stato circondato dalle volanti della polizia subito dopo l’allarme dato dagli agenti della penitenziaria, che da tempo denunciano, attraverso i sindacati, una situazione divenuta insostenibile.