Traffico Roma del 21-07-2024 ore 19 | 30

(Di domenica 21 luglio 2024) Luceverdeper trovati dalla redazione segnalazione che arriva dalla A1Napoli un incidente e sta provocando una coda di 5 km tra le uscite di Colleferro esud San Cesareo in direzione del raccordo anulare sulla via Pontinarallentato tra Pomezia e Castelno direzione raccordo passiamo sull’Aurelia dove si rallenta pertra Aranova e Malagrotta direzione centro si rallenta peranche sulla Cristoforo Colombo all’altezza di Infernetto in direzione dell’EUR sul resto della rete viaria della Capitale non sono presenti particolari disagi alla circolazione è che per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ