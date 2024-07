Traffico Roma del 21-07-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2024) LuceverdeMary trovati all’ascolto sulla A1 diramazioneSud cosa pertra Torrenova e l’ingresso con il grande raccordo anulare in via di Bravetta la polizia locale l’incidente con possibili rallentamenti all’altezza di via Dei tebaldeschi prestare le dovute attenzionirallentato sulle viadotto della Magliana in prossimità di via del Cappellaccio direzione Fiumicino fuori dal raccordo anularerallentato sulla Pontina perché seina Castel di Decima direzione EUR e sull’Aurelia si rallenta pertra Aranova e Castel di Guido direzione del raccordo fino alle Capannelle nell’ambito di Rock inserata dedicata alla musica dance ed elettronica di dj Time inevitabili le ripercussioni nella zona in particolare lungo via Appia Nuova E comunque per i tagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.