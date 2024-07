Traffico Roma del 21-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazionescorrevole al momento lungo la rete viaria della capitale fino alle ore 13:30 in piazza San Pietro la preghiera dell’angelus la benedizione Apostolica ai fedeli con possibili disagi alla circolazione nell’area circostante lavori notturni in Viale Trastevere fino al 2 agosto dalle ore 21 alle ore 6 sarà chiuso il tratto tra Piazza Ippolito Nievo Largo Bernardino da Feltre verso Ponte Garibaldi infine diramata dal Ministero della Salute l’allerta 3 con il bollino rosso nel Lazio per le ondate di calore possibili effetti negativi sulla salute di persone fragili anziani e bambini molto piccoli se è possibile evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata e preferire luoghi chiusi e refrigerati per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.