Spal c’è troppo Sassuolo

(Di domenica 21 luglio 2024) RONZONE (TN) Pagnotta dura, il, per lache ancora non c’è. Privo di Tripaldelli influenzato, Dossena ha schierato Orfei terzino sinistro in una formazione iniziale ricca di presunti partenti. Rao che lascia spazio a D’Orazio non è solo una rima. Puletto prova da regista in luogo di Carraro. Laparte con buona volontà in avanti, ma dopo pochi minuti il pallino è già in mano di una squadra ancora infarcita di giocatori di serie A. E dopo una parata di Demba in angolo su zuccata di Pinamonti, al 17’ Puletto regala palla in area all’attaccante neroverde, che scarta con facilità il cioccolatino dell’1-0. Eroe di luglio lo scorso anno per il gol da centrocampo al Napoli, Puletto deve così assaggiare il rovescio della medaglia, e accusa commettendo poi altri errori.