Sei anni con I Ragazzi di Robin | Tanti lavori per sentirci utili

(Di domenica 21 luglio 2024) Giochi con le pistole ad acqua, una pizzata di gruppo, il karaoke e anche la torta. Così, con un’allegra serata al Centroparco, Idihanno festeggiato i loro 6di presenza sul territorio. È nata nel 2018 l’associazione di Segrate che, in accordo con privati ed enti pubblici, cerca di far sentirei disabili. In che modo? Impiegandoli come camerieri al ristorante, o contribuendo a tenere puliti parchi e spazi comuni. "Possono sembrare piccole cose, ma per i nostrisignificano tanto. L’associazione si pone come un ponte col mondo degli ‘altri’, creando spazi e attività di relazione", spiega l’infaticabile presidente Melania Bergamaschi. Da lei, e da altri genitori, è nata l’idea di creare il sodalizio, che oggi raggruppa 20, maschi e femmine, dai 18in su, residenti a Segrate e nei comuni vicini.