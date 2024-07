Roma Cinema Arena al Parco degli Acquedotti | gli eventi dal 21 al 25 luglio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 21 luglio 2024) Continua la terza edizione dicon proiezioni gratuite al. Dopo serate ricche di ospiti illustri e film iconici, la rassegna si conclude con una serie diimperdibili, tra cui gli interventi di Caterina d'Amico e Chiara Rapaccini. La terza edizione di, organizzata dalla Fondazioneper, sta regalando serate di grandeal, con proiezioni gratuite all'aperto che hanno attirato un vasto pubblico. Dal 4, l'ha ospitato una serie dispeciali, tra cui la proiezione inaugurale de Il Postino con la presenza di Maria Grazia Cucinotta, e celebrazioni per anniversari di film iconici come Forrest Gump, Terminator e C'eravamo tanto amati. Finora, il pubblico ha avuto l'opportunità di incontrare personalità di spicco delitaliano, come Marco Bellocchio e i Manetti Bros.