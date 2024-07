Piantedosi ' nessuno spazio alla violenza di qualsiasi matrice'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) "Sono gratoquestura di Torino per aver tempestivamente identificato due individui fortemente sospettati di essersi resi protagonisti dell'aggressione al giornalista della Stampa. La loro posizione ora è al vaglio della autorità giudiziaria. Nel nostro Paese, tanto più con il nostro Governo, non ci sarà maiper ladi, soprattutto se perpetrata con finalità discriminatorie o ai danni di soggetti fragili o di chi svolge particolari e fondamentali funzioni". Lo dichiara il Ministro dell'Interno Matteo, in relazione all'aggressione del giornalista Andrea Joly de La Stampa.