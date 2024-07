Paura per Davide Donadei | Avevo fregato e milza viola

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 luglio 2024) Ore di apprensione per, il noto dj ed ex tronista di Uomini e Donne. Il giovane è stato ricoverato in ospedale per una serie di accertamenti, dopo aver sofferto di febbre alta e dolori persistenti per diversi giorni. A rivelarlo è stato lo stessoattraverso un messaggio sui suoi canali social, dove ha voluto sottolineare l’importanza della prevenzione in campo medico: “Volevo ringraziarvi perché siete stati in tantissimi a preoccuparvi per me. Spero che la mia esperienza vi possa aiutare un minimo”.Leggi anche: Sondaggi, chi sale e chi scende: il duello tra Giorgia e Elly continua. Matteo piange L’arrivo al pronto soccorso e la scopertaha ricostruito i fatti con dovizia di particolari: “Da circa dieci giorni combattevo con una semplice influenza – ha spiegato -.