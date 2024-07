Michael Maggi e l' impero romano in tv di Those About to Die La nostra intervista

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 21 luglio 2024) "Il provino, Roland Emmerich e l'ammirazione degli americani per l'Italia".racconta a Movieplayer.it l'esperienza internazionale sul set della serieto Die. "Gli americani? Amano l'Italia!". Non abbiamo fatto in tempo a chiedere a, tra i protagonisti dito Die, serie peplum ambientata nell'antica Roma, se anche lui è tra quelli che, almeno una volta al giorno, pensano all'. Tuttavia, con l'attore, 31 anni, e volto perfetto per quell'esportabilità oggi ritrovata dal cinema, abbiamo parlato di quanto la serie targata Peacock e in streaming su Prime Video, sia "qualcosa che il pubblico non ha mai visto. Una ricostruzione emozionante, che si avvale di personaggi complessi e sfaccettati". Complessi come Rufus, personaggio "chiave" dalla serie diretta da Roland